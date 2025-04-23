Німеччина тимчасово зупинила евакуаційні рейси для афганців

У Німеччині чинний уряд призупинив на два тижні рейси для добровільного прийому афганських біженців, очікуючи на рішення нового уряду щодо подальших дій.

Про це в середу, 23 квітня, повідомило Міністерство закордонних справ країни, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше цього місяця майбутня коаліція – консерватори та соціал-демократи – погодилася обмежити нелегальну міграцію на тлі суспільного обурення після низки нападів, скоєних мігрантами, а також зростаючого тиску на житло та іншу інфраструктуру.

Як зазначається, у 2021 році Німеччина відчула зобов’язання захистити колишніх місцевих працівників німецьких установ і гуманітарних організацій, започаткувавши кілька програм для їх переселення разом з особливо вразливими афганцями.

За даними Федерального міністерства закордонних справ, у рамках таких програм до Німеччини в’їхали загалом 36 тисяч осіб, зокрема понад 20 тисяч колишніх місцевих працівників і членів їхніх родин.

Близько 2 600 осіб, яких уже схвалила Федеральна служба з питань міграції та біженців (BAMF), наразі очікують на німецьку візу та чартерні рейси в Пакистані – з них 350 є колишніми працівниками німецьких установ.

Окрім схвалення на в’їзд, заявники мають пройти візову процедуру та перевірки безпеки, які здійснюють Федеральне відомство з охорони Конституції, Федеральна поліція та Федеральне кримінальне управління.

У чинному уряді заявили, що чинні підтвердження прийому мають юридичну силу і можуть бути відкликані лише за чітко визначених умов, тож новому уряду буде складно їх скасувати, незалежно від того, хто очолить МВС чи МЗС.

Останніми тижнями уряд організував кілька рейсів з переселення, що викликало критику з боку консерваторів. Вони вважають, що коаліція СДПН і "Зелених" поспішно приймає нових прибулих перед передачею влади.

"Протягом кількох тижнів ми бачимо, як щодня приземляються літаки. Вважаю, що це неправильно. Це створює враження, що уряд, що йде у відставку, намагається закріпити певні факти на завершення свого терміну", – сказав Торстен Фрай, лідер фракції консерваторів у Бундестазі.

Німецька правозахисна організація ProAsyl попередила, що зупинка останніх евакуаційних рейсів може наражати вразливих афганців на ризик тортур або смерті, якщо їх повернуть до контрольованого талібами Афганістану.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

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