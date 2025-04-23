Германия временно остановила эвакуационные рейсы для афганцев

В Германии действующее правительство приостановило на две недели рейсы для добровольного приема афганских беженцев, ожидая решения нового правительства по поводу дальнейших действий.

Об этом в среду, 23 апреля, сообщило Министерство иностранных дел страны, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее в этом месяце будущая коалиция – консерваторы и социал-демократы – согласилась ограничить нелегальную миграцию на фоне общественного возмущения после ряда нападений, совершенных мигрантами, а также растущего давления на жилье и другую инфраструктуру.

Как отмечается, в 2021 году Германия почувствовала обязательство защитить бывших местных работников немецких учреждений и гуманитарных организаций, начав несколько программ для их переселения вместе с особо уязвимыми афганцами.

По данным Федерального министерства иностранных дел, в рамках таких программ в Германию въехали в целом 36 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч бывших местных работников и членов их семей.

Около 2 600 человек, которых уже одобрила Федеральная служба по вопросам миграции и беженцев (BAMF), сейчас ожидают немецкую визу и чартерные рейсы в Пакистане – из них 350 являются бывшими работниками немецких учреждений.

Кроме одобрения на въезд, заявители должны пройти визовую процедуру и проверки безопасности, которые осуществляют Федеральное ведомство по охране Конституции, Федеральная полиция и Федеральное уголовное управление.

В действующем правительстве заявили, что действующие подтверждения приема имеют юридическую силу и могут быть отозваны только при четко определенных условиях, поэтому новому правительству будет сложно их отменить, независимо от того, кто возглавит МВД или МИД.

В последние недели правительство организовало несколько рейсов по переселению, что вызвало критику со стороны консерваторов. Они считают, что коалиция СДПГ и "Зеленых" поспешно принимает новых прибывших перед передачей власти.

"В течение нескольких недель мы видим, как ежедневно приземляются самолеты. Считаю, что это неправильно. Это создает впечатление, что уходящее в отставку правительство пытается закрепить определенные факты в завершение своего срока", – сказал Торстен Фрай, лидер фракции консерваторов в Бундестаге.

Немецкая правозащитная организация ProAsyl предупредила, что остановка последних эвакуационных рейсов может подвергать уязвимых афганцев риску пыток или смерти, если их вернут в контролируемый талибами Афганистан.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

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