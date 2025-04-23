Рубіо: США "зробили все можливе" для миру в Україні та "краще розуміють" РФ

Виправлено 19:50. Уточнена цитата у четвертому і пʼятому абзаці.

Державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією.

Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо заявив, що у війни Росії проти України "немає військового рішення", тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

"Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику", – описав держсекретар.

"Бо якщо між ними (сторонами. – Ред.) немає спільних точок дотику, тоді, можливо, нам доведеться зробити висновок, що вони настільки далеко одна від одної, що мир зараз неможливий", – додав він.

На думку очільника Держдепу, США зі свого боку "зробили все можливе" і робитимуть це "доти, доки існує реалістичний шлях вперед".

"Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей. Це не наша війна", – сказав Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, мирне врегулювання "залежить не від нас, воно залежить від Росії та України".

Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.