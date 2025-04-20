Келлог прокоментував слова Рубіо щодо можливого виходу з переговорів

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що заява держсекретаря США Марка Рубіо про те, що американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, звучать "жорстоко", але вони "і мають бути жорстокими".

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Журналіст запитав Келлога, що він думає про заяву Рубіо щодо того, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії.

У відповідь на це він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими".

"Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість [завершити її]", – висловився Келлог.

Він припустив, що наступного тижня в Лондоні можуть бути "доволі непогані результати".

У цьому ж інтерв’ю він сказав, що наступного тижня команда американського вирушить до Лондона для перемовин щодо перемир’я в Україні.

Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.