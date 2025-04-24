Естонія зробила перший крок до виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Естонія розпочала юридичні процедури для виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Міністр повідомив, що 24 квітня уряд Естонії затвердив проєкт пропозиції щодо виходу країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, відомої як Оттавська конвенція.

Today, the Estonian Government approved a draft proposal to withdraw from the Ottawa Convention – a significant step toward ensuring we're ready to use all necessary measures to defend our territory and our freedom if needed.



Read more: 👇https://t.co/hi5uMun0tl – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 24, 2025

"Це значний крок до забезпечення того, щоб ми були готові використовувати усі необхідні засоби для захисту нашої території і нашої свободи, якщо буде потрібно", – зазначив він.

Президент Латвії 24 квітня затвердив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.