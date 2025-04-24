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Естонія зробила перший крок до виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 12:06 — Марія Ємець

Естонія розпочала юридичні процедури для виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда". 

Міністр повідомив, що 24 квітня уряд Естонії затвердив проєкт пропозиції щодо виходу країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, відомої як Оттавська конвенція. 

"Це значний крок до забезпечення того, щоб ми були готові використовувати усі необхідні засоби для захисту нашої території і нашої свободи, якщо буде потрібно", – зазначив він. 

Президент Латвії 24 квітня затвердив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

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Естонія
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