Эстония сделала первый шаг к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония начала юридические процедуры для выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр сообщил, что 24 апреля правительство Эстонии утвердило проект предложения по выходу страны из конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция.

Today, the Estonian Government approved a draft proposal to withdraw from the Ottawa Convention – a significant step toward ensuring we're ready to use all necessary measures to defend our territory and our freedom if needed.



