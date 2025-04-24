Эстония сделала первый шаг к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин
Эстония начала юридические процедуры для выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.
Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".
Министр сообщил, что 24 апреля правительство Эстонии утвердило проект предложения по выходу страны из конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция.
Today, the Estonian Government approved a draft proposal to withdraw from the Ottawa Convention – a significant step toward ensuring we're ready to use all necessary measures to defend our territory and our freedom if needed.
Read more: 👇https://t.co/hi5uMun0tl– Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 24, 2025
"Это значительный шаг к обеспечению того, чтобы мы были готовы использовать все необходимые средства для защиты нашей территории и нашей свободы, если потребуется", – отметил он.
Президент Латвии 24 апреля утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин.
Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.