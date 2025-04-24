Укр Рус Eng

Эстония сделала первый шаг к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Новости — Четверг, 24 апреля 2025, 12:06 — Мария Емец

Эстония начала юридические процедуры для выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр сообщил, что 24 апреля правительство Эстонии утвердило проект предложения по выходу страны из конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция. 

"Это значительный шаг к обеспечению того, чтобы мы были готовы использовать все необходимые средства для защиты нашей территории и нашей свободы, если потребуется", – отметил он.

Президент Латвии 24 апреля утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин.

Страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония
Реклама: