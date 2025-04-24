Зеленський каже, що РФ розраховувала на скандал на тлі зриву перемовин у Лондоні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія розраховувала на великий скандал 23 квітня під час зустрічі у Лондоні.

Про це він сказав на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафосою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР, пише "Європейська правда".

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. Однак перемовини на рівні міністрів були відкладені, натомість зустрічі пройшли на рівні високопосадовців.

"Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни: Україна, Британія, Франція, Німеччина і США. Вчора була розмова. Вона закінчилась в будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна", – сказав Зеленський.

За його словами, перемовини у Лондоні закінчилися не на розбіжності, а бажанням працювати далі.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапросторі. Але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю", – підсумував український президент.

Зазначимо, що речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч міністрів закордонних справ США, України, Франції, Британії та Німеччини у середу не відбулась через те, що "не вдалося наблизити позиції" з деяких питань.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.