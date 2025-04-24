Зеленский говорит, что РФ рассчитывала на скандал на фоне срыва переговоров в Лондоне

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия рассчитывала на большой скандал 23 апреля во время встречи в Лондоне.

Об этом он сказал на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции по итогам переговоров в ЮАР, пишет "Европейская правда".

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Однако переговоры на уровне министров были отложены, встречи прошли на уровне высокопоставленных чиновников.

"Вчера в Лондоне была встреча. И действительно присутствовали европейские страны: Украина, Великобритания, Франция, Германия и США. Вчера был разговор. Он закончился в любом случае. Он был непростой, но конструктивный", – сказал Зеленский.

По его словам, переговоры в Лондоне закончились не разногласиями, а желанием работать дальше.

"Я уверен, что Россия рассчитывала на большой скандал вчера. И даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве. Но это все равно эмоции. России не нравится союз вокруг Украины, потому что Украина, если она будет в одиночестве, для России является более легкой целью", – подытожил украинский президент.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии в среду не состоялась из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.

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