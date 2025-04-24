Кандидат в президенты Румынии выступает за сохранение поддержки Украины

Мэр румынской столицы Бухареста Никушор Дан, независимый кандидат в президенты Румынии, заявил, что сохранение военной поддержки Украины необходимо для безопасности его страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом кандидат в президенты Румынии рассказал в интервью Reuters.

Дан также отметил, что расходы Румынии на оборону должны вырасти до 3,5% от ВВП до 2030 года.

"Я хочу подчеркнуть, что война в Украине имеет важное значение для безопасности Румынии и Молдовы. Я ценю то, что румынское государство сделало до сих пор, направление... было правильным и должно продолжаться", – сказал он.

Дан также убежден, что Румыния должна продолжать способствовать экспорту украинского зерна, но должна консультироваться с румынскими производителями, чтобы они не оказались в невыгодном положении.

Сейчас лидером в президентских рейтингах в Румынии является ультраправый кандидат Джордже Симион.

Поддержка Никушора Дана снизилась с 26% до 21,2%.

Недавно еще один кандидат в президенты Румынии, экс-премьер Виктор Понта заявил, что хочет запретить транзит украинского зерна.