Макрон каже, що "ніколи не розглядав" можливість розпуску парламенту
Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 16:22 —
Президент Франції Емманюель Макрон запевняє, що не розглядав можливість розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Макрона наводить Le Figaro.
Його слова пролунали у відповідь на публікацію агентства Bloomberg, в якій йшлося про те, що Макрон нібито обмірковує можливість проведення дострокових виборів восени 2025 року.
"Я побачив, що один із ваших колег написав дурницю. Це несерйозно, що Bloomberg написав таке... Я ніколи такого не говорив і не розглядав", – заявив французький президент журналістам під час візиту на Мадагаскар.
Варто зазначити, що Єлисейський палац також спростував дані Bloomberg щодо розгляду Макроном можливості розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.
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