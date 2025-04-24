Макрон каже, що "ніколи не розглядав" можливість розпуску парламенту

Президент Франції Емманюель Макрон запевняє, що не розглядав можливість розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Макрона наводить Le Figaro.

Його слова пролунали у відповідь на публікацію агентства Bloomberg, в якій йшлося про те, що Макрон нібито обмірковує можливість проведення дострокових виборів восени 2025 року.

"Я побачив, що один із ваших колег написав дурницю. Це несерйозно, що Bloomberg написав таке... Я ніколи такого не говорив і не розглядав", – заявив французький президент журналістам під час візиту на Мадагаскар.

Варто зазначити, що Єлисейський палац також спростував дані Bloomberg щодо розгляду Макроном можливості розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.