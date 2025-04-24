Макрон говорит, что "никогда не рассматривал" возможность роспуска парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверяет, что не рассматривал возможность роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Макрона приводит Le Figaro.

Его слова прозвучали в ответ на публикацию агентства Bloomberg, в которой говорилось о том, что Макрон якобы обдумывает возможность проведения досрочных выборов осенью 2025 года.

"Я увидел, что один из ваших коллег написал глупость. Это несерьезно, что Bloomberg написал такое... Я никогда такого не говорил и не рассматривал", – заявил французский президент журналистам во время визита на Мадагаскар.

Стоит отметить, что Елисейский дворец также опроверг данные Bloomberg относительно рассмотрения Макроном возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов.