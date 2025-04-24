Стармер про удар по Києву: "Справжнє нагадування, що Росія є агресором"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що смертоносний російський удар по Києву – "справжнє нагадування, що Росія є агресором".

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

На запитання журналістів під час пресконференції щодо удару Росії по Києву і про те, чи може це зашкодити мирним переговорам, Стармер відповів, що ця атака – "справжнє нагадування, що саме Росія є агресором".

"Саме тому важливо домогтися, щоб Росія погодилася на безумовне припинення вогню", – вважає він.

Також коментуючи переговори у Лондоні цього тижня, британський прем’єр заявив, що "ми досягаємо прогресу на шляху до припинення вогню".

Він додав, що йдеться про "стале припинення вогню".

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що нічна масована атака РФ на Київ та інші міста пов'язана зі спробою Кремля чинити тиск на США.

Американський президент Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що "не задоволений" смертоносним російським ударом та закликав "Владіміра" зупинитися.

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