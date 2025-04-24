Стармер об ударе по Киеву: "Настоящее напоминание, что Россия – агрессор"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что смертоносный российский удар по Киеву – "настоящее напоминание, что Россия является агрессором".

Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов во время пресс-конференции об ударе России по Киеву и о том, может ли это повредить мирным переговорам, Стармер ответил, что эта атака – "настоящее напоминание, что именно Россия является агрессором".

"Именно поэтому важно добиться, чтобы Россия согласилась на безусловное прекращение огня", – считает он.

Также комментируя переговоры в Лондоне на этой неделе, британский премьер заявил, что "мы достигаем прогресса на пути к прекращению огня".

Он добавил, что речь идет об "устойчивом прекращении огня".

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

Президент Владимир Зеленский убежден, что ночная массированная атака РФ на Киев и другие города связана с попыткой Кремля оказать давление на США.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что "недоволен" смертоносным российским ударом и призвал "Владимира" остановиться.

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