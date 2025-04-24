В Бундестазі назвали "мирні" пропозиції Трампа "актом капітуляції"

Запропонована президентом США Дональдом Трампом угода щодо припинення війни Росії проти України зазнала різкої критики з боку експерта із зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС), депутата німецького Бундестагу Родеріха Кізеветтера.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кізеветтера наводить Tagesschau.

Німецький депутат коментував односторінковий документ, який, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа подала як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Він назвав цю пропозицію "актом капітуляції".

"Звичайно, ні Європа, ні Україна не можуть на це погодитися, тому що тоді наша безпека опиниться під ще більшою загрозою", – сказав Кізеветтер.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

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