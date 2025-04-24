В Бундестаге назвали "мирные" предложения Трампа "актом капитуляции"

Предложенное президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении войны России против Украины подверглось резкой критике со стороны эксперта по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС), депутата немецкого Бундестага Родериха Кизеветтера.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кизеветтера приводит Tagesschau.

Немецкий депутат комментировал одностраничный документ, который, по данным СМИ, администрация Трампа подала как "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Он назвал это предложение "актом капитуляции".

"Конечно, ни Европа, ни Украина не могут на это согласиться, потому что тогда наша безопасность окажется под еще большей угрозой", – сказал Кизеветтер.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

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