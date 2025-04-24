Президент Чехії пояснив, чому проти заборони вивчення російської у школах

Чеський президент Петр Павел виступив проти заборони вивчення російської мови в школах і пояснив це необхідністю "знати мову опонентів".

Про це він сказав під час спілкування з учнями однієї зі шкіл міста Двур-Кралове-над-Лабем на півночі Чехії, пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Один із присутніх спитав Павела, чи виступає він за збереження або скасування російської мови в чеських школах.

"Я вивчав російську мову як обов'язкову, я сприймав її як вікно у світ. Це було вікно у світ, який згодом виявився іншим, але воно показало, наскільки важливо знати мову своїх опонентів", – пояснив президент Чехії.

Він також розповів про свою участь у зустрічі представників НАТО і Росії у 2016 році – через два роки після анексії Криму, де знання російської мови допомогло Павелу як тодішньому очільнику Військового комітету Альянсу.

"Перекладачем генерала Герасимова (глави Генштабу Збройних сил Росії. – Ред.) був, напевно, хтось із спецслужб. Він перекладав не зовсім те, що я говорив. Тому я втрутився і сказав, що або він буде перекладати точно те, що я говорю, або я закінчу зустріч", – сказав чеський президент.

Нагадаємо, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.

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