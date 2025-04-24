Президент Чехии объяснил, почему против запрета изучения русского языка в школах

Чешский президент Петр Павел выступил против запрета изучения русского языка в школах и объяснил это необходимостью "знать язык оппонентов".

Об этом он сказал во время общения с учениками одной из школ города Двур-Кралове-над-Лабем на севере Чехии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Один из присутствующих спросил Павела, выступает ли он за сохранение или отмену русского языка в чешских школах.

"Я изучал русский язык как обязательный, я воспринимал его как окно в мир. Это было окно в мир, который впоследствии оказался другим, но оно показало, насколько важно знать язык своих оппонентов", – пояснил президент Чехии.

Он также рассказал о своем участии во встрече представителей НАТО и России в 2016 году – через два года после аннексии Крыма, где знание русского языка помогло Павелу как тогдашнему главе Военного комитета Альянса.

"Переводчиком генерала Герасимова (главы Генштаба Вооруженных сил России. – Ред.) был, наверное, кто-то из спецслужб. Он переводил не совсем то, что я говорил. Поэтому я вмешался и сказал, что либо он будет переводить точно то, что я говорю, либо я закончу встречу", – сказал чешский президент.

Напомним, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.

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