Генсек НАТО закликав Європу і Канаду до "квантового стрибка" в оборонних видатках

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські держави і Канаду до "квантового стрибка" у видатках на колективну оборону.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер Рютте презентував щорічну доповідь, у якій зазначається, зокрема, що європейські союзники у НАТО і Канада у 2024 році інвестували в оборону на 19,4% більше, аніж попереднього року, проте ці зусилля потрібно ще більше наростити.

"Європейські союзники і Канада мають зробити "квантовий стрибок" у своїх внесках та спроможностях… Для цього ключове – інвестувати набагато більше",– зазначає Рютте.

Згідно з цифрами у доповіді, внески США у 2024 році складали 64% оборонних витрат НАТО, тоді як європейських союзників і Канади – 36%. 22 країни із 32 членів за минулий рік досягли цільового показника витрат на оборону у 2%.

Нагадаємо, цього тижня Марк Рютте їде на зустрічі до Вашингтона. За даними ЗМІ, він планує у тому числі закликати адміністрацію Трампа не примушувати Україну до абиякого миру.

Як відомо, Трамп здавна критикує Європу за недостатні видатки на оборону та нещодавно заявив, що вимагатиме від союзників збільшення видатків до 5% ВВП. Такого показника зараз не досягають і США.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і Сполучені Штати також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.

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