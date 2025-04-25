Генсек НАТО призвал Европу и Канаду к "квантовому скачку" в оборонных расходах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские государства и Канаду к "квантовому скачку" в расходах на коллективную оборону.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг Рютте представил ежегодный доклад, в котором отмечается, в частности, что европейские союзники в НАТО и Канада в 2024 году инвестировали в оборону на 19,4% больше, чем в предыдущем году, однако эти усилия нужно еще больше нарастить.

"Европейские союзники и Канада должны сделать "квантовый скачок" в своих взносах и возможностях... Для этого ключевое – инвестировать гораздо больше", – отмечает Рютте.

Согласно цифрам в докладе, вклад США в 2024 году составил 64% оборонных расходов НАТО, тогда как европейских союзников и Канады – 36%. 22 страны из 32 членов за прошлый год достигли целевого показателя расходов на оборону в 2%.

Напомним, на этой неделе Марк Рютте едет на встречу в Вашингтон. По данным СМИ, он планирует, в том числе, призвать администрацию Трампа не принуждать Украину к несправедливому мирному соглашению.

Как известно, Трамп давно критикует Европу за недостаточные расходы на оборону и недавно заявил, что будет требовать от союзников увеличения расходов до 5% ВВП. Такого показателя сейчас не достигают и США.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% не может произойти мгновенно, но это тот показатель, к которому нужно двигаться, и Соединенные Штаты также настроены увеличивать свои оборонные расходы.

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