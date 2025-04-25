Данія звинувачує РФ у поширенні фейків про Гренландію, щоб розпалити ворожнечу зі США

Данська служба оборонної розвідки заявила, що Росія намагалася розпалити напруженість між США і Данією, поширюючи фейкові новини про Гренландію на початку цього року.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Зокрема, як зазначила спецслужба Данії, мережа, що діє від імені російського уряду, поширила в соціальних мережах неправдиву історію, в якій данський член парламенту стверджував, що країна хотіла отримати допомогу Росії, щоб зупинити приєднання Гренландії до США.

Кампанія була частиною ширших зусиль із "сіяння розбрату" в трансатлантичних відносинах і підриву підтримки України з боку Заходу, додали у розвідці.

Операція була проведена в січні, в розпал загострення дипломатичних відносин між Данією і США, після того як президент Дональд Трамп заявив, що хоче встановити контроль над арктичним островом.

У лютому спецслужби Данії заявляли, що загострення дискусії про Гренландію призвело до зростання поширення дезінформації, і попередили про загрозу операцій впливу у зв'язку з виборами на острові в березні.

Згодом спецслужби повідомили, що голосування пройшло "без будь-яких підготовлених, систематичних або скоординованих кампаній впливу з боку іноземних спецслужб".

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