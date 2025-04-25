Дания обвиняет РФ в распространении фейков о Гренландии, чтобы разжечь вражду с США

Датская служба оборонной разведки заявила, что Россия пыталась разжечь напряженность между США и Данией, распространяя фейковые новости о Гренландии в начале этого года.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

В частности, как отметила спецслужба Дании, сеть, действующая от имени российского правительства, распространила в социальных сетях ложную историю, в которой датский член парламента утверждал, что страна хотела получить помощь России, чтобы остановить присоединение Гренландии к США.

Кампания была частью более широких усилий по "сеянию раздора" в трансатлантических отношениях и подрыву поддержки Украины со стороны Запада, добавили в разведке.

Операция была проведена в январе, в разгар обострения дипломатических отношений между Данией и США, после того как президент Дональд Трамп заявил, что хочет установить контроль над арктическим островом.

В феврале спецслужбы Дании заявляли, что обострение дискуссии о Гренландии привело к росту распространения дезинформации, и предупредили об угрозе операций влияния в связи с выборами на острове в марте.

Впоследствии спецслужбы сообщили, что голосование прошло "без каких-либо подготовленных, систематических или скоординированных кампаний влияния со стороны иностранных спецслужб".

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