У Румунії місцевий суд поставив під сумнів скасування президентських виборів 2024 року

Апеляційний суд румунського міста Плоєшть постановив скасувати рішення Конституційного суду про анулювання президентських виборів 2024 року, внісши невизначеність у нинішню передвиборчу кампанію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Romania-Insider.

Суд, що в румунському жудці (регіоні) Прахова, задовольнив позов громадянина Георгіци Попеску, поставивши під сумнів рішення конституційних суддів за грудень 2024 року.

Тоді, нагадаємо, було скасовано результати першого туру виборів президента Румунії, де виграв антизахідний кандидат Келін Джорджеску, і призначене повторне голосування.

Рішення суду Плоєшть є обовʼязковим до виконання, але може бути оскаржене у Вищому суді, і прокуратура Прахова вже подала відповідне клопотання.

Міністр юстиції Румунії Раду Марінеску встиг заявити, що рішення не матиме реальних наслідків, бо в країні "не існує адміністративної судової процедури для оскарження рішень Конституційного суду, які відповідно до законодавства не є адміністративними актами".

З іншого ж боку, лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон та інші прихильники Джорджеску привітали рішення суду Плоєшті та повторили заклики "відновити" скасований другий тур виборів президента Румунії.

Нинішні президентські вибори в Румунії відбудуться 4 травня, а другий тур – 18 травня.

Лідер AUR Сіміон, який має неявну підтримку Джорджеску, наразі є фаворитом травневих виборів, але опитування показують, що він може програти другий тур.

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