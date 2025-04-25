В Румынии местный суд поставил под сомнение отмену президентских выборов 2024 года

Апелляционный суд румынского города Плоешть постановил отменить решение Конституционного суда об аннулировании президентских выборов 2024 года, внеся неопределенность в нынешнюю предвыборную кампанию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Romania-Insider.

Суд в румынском жудеце Прахова удовлетворил иск гражданина Георгицы Попеску, поставив под сомнение решение конституционных судей за декабрь 2024 года.

Тогда, напомним, были отменены результаты первого тура выборов президента Румынии, где победил антизападный кандидат Кэлин Джорджеску, и назначено повторное голосование.

Решение суда Плоешть является обязательным к исполнению, но может быть обжаловано в Высшем суде, и прокуратура Прахова уже подала соответствующее ходатайство.

Министр юстиции Румынии Раду Маринеску успел заявить, что решение не будет иметь реальных последствий, поскольку в стране "не существует административной судебной процедуры для обжалования решений Конституционного суда, которые в соответствии с законодательством не являются административными актами".

С другой стороны, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион и другие сторонники Джорджеску приветствовали решение суда Плоешти и повторили призывы "восстановить" отмененный второй тур выборов президента Румынии.

Нынешние президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая, а второй тур – 18 мая.

Лидер AUR Симион, который имеет неявную поддержку Джорджеску, пока является фаворитом майских выборов, но опросы показывают, что он может проиграть второй тур.

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