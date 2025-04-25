МЗС Румунії відреагувало на затримання свого громадянина у Росії

У Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що затримання румунського громадянина, про яке сьогодні повідомила Росія, відбулось ще в грудні 2024 року, і Бухарест уже тривалий час надає йому консульську допомогу.

Заява румунського МЗС є в розпорядженні "Європейської правди".

Раніше у пʼятницю Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання румуна 2002 року народження за звинуваченнями у "шпигунстві на користь спецслужб України".

Затриманий, заявили у ФСБ, нібито збирав і передавав інформацію про розташування об'єктів протиповітряної оборони у Сочі, за що йому нібито обіцяли допомогти безпечно виїхати з Росії для участі у війні на боці України.

Зовнішньополітичне відомство Румунії вказало, що затримання відбулось ще у грудні в самопроголошеній Абхазії (міжнародно визнаній території Грузії), і уже звідти його вивезли в Сочі.

"Це (повідомлення РФ. – Ред.) має всі ознаки типового випадку "розігріву" теми з пропагандистською метою", – вважає румунське МЗС.

Воно додало, що вживає заходів, аби надати необхідну консульську допомогу затриманому румунові, і перебуває на зв'язку з його родиною.

Нагадаємо, що для Росії вже стало звичною практикою затримувати іноземців та інкримінувати їм злочини, повʼязані з нібито підтримкою України.

Приміром, з 2022 року РФ утримує трьох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких звинувачує у нібито допомозі українським Збройним силам.

Деяких затриманих і навіть увʼязнених іноземців Москва потім використовує як "обмінний фонд" для повернення своїх шпигунів і замовних убивць.