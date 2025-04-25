МИД Румынии отреагировал на задержание своего гражданина в России

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что задержание румынского гражданина, о котором сегодня сообщила Россия, произошло еще в декабре 2024 года, и Бухарест уже длительное время оказывает ему консульскую помощь.

Заявление румынского МИД есть в распоряжении "Европейской правды".

Ранее в пятницу Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании румына 2002 года рождения по обвинениям в "шпионаже в интересах спецслужб Украины".

Задержанный, заявили в ФСБ, якобы собирал и передавал информацию о расположении объектов противовоздушной обороны в Сочи, за что ему якобы обещали помочь безопасно выехать из России для участия в войне на стороне Украины.

Внешнеполитическое ведомство Румынии указало, что задержание произошло еще в декабре в самопровозглашенной Абхазии (международно признанной территории Грузии), и уже оттуда его вывезли в Сочи.

"Это (сообщение РФ. – Ред.) имеет все признаки типичного случая "разогрева" темы с пропагандистской целью", – считает румынское МИД.

Оно добавило, что принимает меры, чтобы оказать необходимую консульскую помощь задержанному румыну, и находится на связи с его семьей.

Напомним, что для России уже стало привычной практикой задерживать иностранцев и инкриминировать им преступления, связанные с якобы поддержкой Украины.

Например, с 2022 года РФ удерживает трех сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых обвиняет в якобы помощи украинским Вооруженным силам.

Некоторых задержанных и даже заключенных иностранцев Москва затем использует как "обменный фонд" для возвращения своих шпионов и заказных убийц.