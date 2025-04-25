МЗС Естонії попросило Каллас скликати позачергову зустріч міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна запропонував високій представниці ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас скликати надзвичайну зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення можливих наслідків для європейської безпеки розвитку мирного процесу в Україні.

Про це він написав у себе в Х, передає "Європейська правда".

Тсакхна заявив, що впродовж останніх днів точилися активні дискусії щодо фундаментальних аспектів європейської безпеки.

"Настав час винести ці питання на офіційний рівень ЄС, адже "нічого про Європу без Європи. Саме тому я запропонував Каї Каллас скликати FAC (Foreign Affairs Council)", – написав він.

Він наголосив, що це буде нагодою підтвердити прихильність Європи до фундаментальних принципів міжнародного права – територіальної цілісності та суверенітету.

Також за словами Тсакхни, це нагода "продемонструвати, що ми готові посилити санкції, заморозити активи, здійснити розширення ЄС, надати військову допомогу та гарантії безпеки".

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

25 квітня агентство Reuters опублікувало повний текст американської пропозиції, за яким США можуть визнати контроль Росії над низкою українських окупованих територій.