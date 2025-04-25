МИД Эстонии попросил Каллас созвать внеочередную встречу министров иностранных дел ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предложил высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кае Каллас созвать чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения возможных последствий для европейской безопасности развития мирного процесса в Украине.

Об этом он написал у себя в Х, передает "Европейская правда".

Тсакхна заявил, что в последние дни велись активные дискуссии по фундаментальным аспектам европейской безопасности.

"Настало время вынести эти вопросы на официальный уровень ЕС, ведь "ничего о Европе без Европы". Именно поэтому я предложил Кае Каллас созвать FAC (Foreign Affairs Council)", – написал он.

Он подчеркнул, что это будет возможностью подтвердить приверженность Европы фундаментальным принципам международного права – территориальной целостности и суверенитета.

Также, по словам Тсакхны, это возможность "продемонстрировать, что мы готовы усилить санкции, заморозить активы, совершить расширение ЕС, предоставить военную помощь и гарантии безопасности".

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

25 апреля агентство Reuters опубликовало полный текст американского предложения, согласно которому США могут признать контроль России над рядом украинских оккупированных территорий.