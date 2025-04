Зеленский и фон дер Ляйен поговорили о шагах на пути вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили в Риме шаги, которые Украина осуществляет на пути вступления в ЕС.

Об этом фон дер Ляйен написала в Х после встречи с Зеленским, передает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии заверила Зеленского, что Европа всегда будет стоять рядом с Украиной в ее стремлении к миру.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", – заявила фон дер Ляйен.

"Сегодня мы также обсудили шаги, которые предпринимает Украина, чтобы заслужить свое место в нашей семье народов", – сообщила также президент Еврокомиссии.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu