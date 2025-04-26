Макрон: Путін має довести, що він дійсно хоче миру

Президент Франції Емманюель Макрон відзначив готовність України до безумовного припинення вогню і заявив, що тепер справа за главою Кремля Владіміром Путіним довести, що він дійсно хоче миру.

Про це Макрон написав в Х після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, припинення війни в Україні є метою, яку лідери поділяють з президентом США Дональдом Трампом.

"Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-о-пліч з американцями та європейцями над його реалізацією", – заявив він.

"Тепер справа за президентом Путіним – довести, що він дійсно хоче миру", – додав Макрон.

Він також пообіцяв продовжити роботу в рамках коаліції рішучих, щоб досягти як припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні.

Варто зазначити, що після зустрічі з Зеленським у Римі Трамп розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

Як відомо, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.