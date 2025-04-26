Макрон: Путин должен доказать, что он действительно хочет мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил готовность Украины к безусловному прекращению огня и заявил, что теперь дело за главой Кремля Владимиром Путиным доказать, что он действительно хочет мира.

Об этом Макрон написал в Х после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

По словам Макрона, прекращение войны в Украине является целью, которую лидеры разделяют с президентом США Дональдом Трампом.

"Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский подтвердил это мне сегодня. Он хочет работать бок о бок с американцами и европейцами над его реализацией", – заявил он.

"Теперь дело за президентом Путиным – доказать, что он действительно хочет мира", – добавил Макрон.

Он также пообещал продолжить работу в рамках коалиции решительных, чтобы достичь как прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине.

Стоит отметить, что после встречи с Зеленским в Риме Трамп раскритиковал последние удары РФ по гражданским городам Украины и выразил сомнение, что Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.