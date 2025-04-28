Госдеп отреагировал на заявление Путина об участии войск КНДР в войне против Украины

В Госдепартаменте США отреагировали на подтверждение от хозяина Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына участия северокорейских войск в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Госдепа США, который приводит Sky News.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, они "обеспокоены" "прямым участием" Пхеньяна в войне РФ против Украины.

В электронном письме представитель Госдепа заявил, что "размещение войск Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией (Северной Корее) в ответ, должны быть прекращены".

Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.

В декабре прошлого года сообщалось, что американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.