Еврокомиссия: вовлечение Северной Кореи в войну в Украине – признак отчаяния России

Военное сотрудничество России с Северной Кореей, в частности, в поддержке ее незаконной агрессии против Украины, является проявлением отчаяния со стороны России, которая изолирована и ослаблена благодаря санкциям ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер на брифинге 28 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Хиппер подчеркнула, что Россия изолирована и слаба, в том числе благодаря санкциям ЕС, введенным против нее, и поэтому вынуждена обращаться к таким субъектам, как Северная Корея, за помощью в осуществлении агрессии против Украины.

"Когда речь идет об углублении военного сотрудничества (России) с Северной Кореей, это посылает очень четкий сигнал: Россия не заинтересована в мире. Наоборот, целью России остается подавить Украину, и Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержки этой незаконной агрессии – включая субъектов, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность", – убеждена Анитта Хиппер.

"Поэтому это – проявление отчаяния со стороны России, которая вынуждена полагаться на таких субъектов", – добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, это только подтверждает, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности благодаря санкциям, что и вызывает такое отчаяние".

"Именно поэтому мы продолжаем активизировать свои усилия – работая над семнадцатым пакетом санкций и поддерживая Украину", – сообщила Хиппер.

Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.

В то же время, в западных СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы уже начали непубличные приготовления к попыткам возобновить диалог с Северной Кореей.