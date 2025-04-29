Мелоні вважає, що час для саміту ЄС-США ще не настав

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що зараз не час для проведення саміту між Європейським Союзом і Сполученими Штатами.

Про це вона сказала в інтерв'ю Corriere della Sera, опублікованому у вівторок, передає "Європейська правда".

Мелоні заявила, що вона повідомила президенту США Дональду Трампу та іншим лідерам про необхідність не тільки військового зміцнення НАТО, а й пошуку шляхів зближення між США та ЄС, оскільки на світовій арені з'являються інші держави, які прагнуть домінувати.

За її словами, Італія покликана працювати над зближенням двох берегів Атлантики для зміцнення Заходу.

"США давно скаржаться на європейський торговельний профіцит, але слід зазначити, що, крім того, що європейці інвестують у США більше, ніж американці в Європу, існує також американський профіцит у балансі послуг з Європою. Ось чому я переконана, що знайти точку дотику можливо і необхідно", – заявила Мелоні.

"Я думаю, що в міру того, як ми працюємо на технічному рівні, щоб зрозуміти межі можливої угоди, можливість політичної зустрічі також наближається", – зазначила вона.

Водночас, за її словами, поки занадто рано говорити про можливу дату потенційного саміту між ЄС і США.

"Ми ніколи не називали дату. Ми працюємо над цим, але, очевидно, це залежить не тільки від нас. Щоб зустрічі дали результати, потрібен час, вони повинні бути ретельно підготовлені, не повинні бути формальними, а мають бути змістовними. Сьогодні час ще не настав", – сказала Мелоні.

Вона визнала, що відстрочка Трампа у тарифах ставить певні часові рамки, але наголосила, що рішення має бути взаємовигідним.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Але європейська сторона, за даними ЗМІ, після переговорів на початку тижня не отримала більше ясності щодо того, коли США будуть готові зняти свої тарифи.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.