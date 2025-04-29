Мелони считает, что время для саммита ЕС-США еще не настало

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала мнение, что сейчас не время для проведения саммита между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Об этом она сказала в интервью Corriere della Sera, опубликованном во вторник, передает "Европейская правда".

Мелони заявила, что она сообщила президенту США Дональду Трампу и другим лидерам о необходимости не только военного укрепления НАТО, но и поиска путей сближения между США и ЕС, поскольку на мировой арене появляются другие государства, стремящиеся к доминированию.

По ее словам, Италия призвана работать над сближением двух берегов Атлантики для укрепления Запада.

"США давно жалуются на европейский торговый профицит, но следует отметить, что, кроме того, что европейцы инвестируют в США больше, чем американцы в Европу, существует также американский профицит в балансе услуг с Европой. Вот почему я убеждена, что найти точку соприкосновения возможно и необходимо", – заявила Мелони.

"Я думаю, что по мере того, как мы работаем на техническом уровне, чтобы понять пределы возможного соглашения, возможность политической встречи также приближается", – отметила она.

В то же время, по ее словам, пока слишком рано говорить о возможной дате потенциального саммита между ЕС и США.

"Мы никогда не называли дату. Мы работаем над этим, но, очевидно, это зависит не только от нас. Чтобы встречи дали результаты, нужно время, они должны быть тщательно подготовлены, не должны быть формальными, а должны быть содержательными. Сегодня время еще не пришло", – сказала Мелони.

Она признала, что отсрочка Трампа в тарифах ставит определенные временные рамки, но подчеркнула, что решение должно быть взаимовыгодным.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.