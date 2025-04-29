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У Сербії студенти завершили двотижневу блокаду провладного каналу після поступки влади

Новини — Вівторок, 29 квітня 2025, 19:35 — Олег Павлюк

Сербські студенти ввечері 28 квітня припинили блокаду сербського державного мовника РТС, яка тривала два тижні, після того, як у владі вирішили задовольнити одну з їхніх вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Приміщення РТС у Белграді було заблоковане протягом 14 днів, протягом яких співробітники каналу могли виходити, але не заходити. У цей час канал транслював менше програм, ніж зазвичай.

В окремих випадках працівників РТС супроводжували до будівлі поліцейські, що призвело до напруженості у відносинах зі студентами, які протестували.

Протестувальники вимагали оголосити новий конкурс на призначення членів Ради з регулювання електронних ЗМІ – це незалежний державний орган, який контролює виконання сербськими медіа закону та видає ліцензії на мовлення.

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Громадські організації та опозиція часто звинувачують Раду в "регулюванні" телеефіру сербських каналів на користь владної Сербської прогресивної партії.

Скасований на вимогу студентів конкурс з обрання членів сербської Ради з регулювання електронних ЗМІ відбувся у січні, й після нього зʼявились численні заяви про фальсифікацію процесу.

Як відомо, президент Сербії Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані смертельним обвалом навісу залізничного вокзалу в місті Новий Сад.

Організатори студентських протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді. Студенти сербських університетів та їхні викладачі є ключовою силою демонстрацій.

Своєю чергою Вучич звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

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