Сербські студенти біжать до Брюсселя, щоб привернути увагу ЄС до протестів
Новини — П'ятниця, 25 квітня 2025, 17:50 —
Після велопробігу до Франції сербські студенти-протестувальники в п'ятницю, 25 квітня, розпочали нову акцію – майже 2000-кілометровий пробіг до Брюсселя, метою якого є привернути увагу Європейського Союзу до їхньої багатомісячної боротьби проти корупції.
Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".
Як зазначається, понад 20 студентів вирушили з північного сербського міста Новий Сад на естафетний "ультрамарафон", який, як очікується, триватиме 18 днів.
Під оплески сотень людей студенти вирушили до східного хорватського міста Осієк, першої зупинки на своєму шляху.
Студенти заявили, що вони "не просять порятунку" від ЄС, а "надсилають чітке нагадування Європі: демократичні цінності повинні дотримуватися не тільки в офіційних деклараціях, а й у суспільній свідомості та колективних діях".
Бігуни несуть листа, який, як вони сподіваються, буде прочитаний в інституціях ЄС. Один зі студентів пояснив це бажання, "щоб люди могли дізнатися трохи більше про глибоку політичну та соціальну кризу в Сербії".
У вівторок, 15 квітня, близько 80 сербських студентів завершили свою майже двотижневу поїздку на велосипедах до французького Страсбурга, яка мала на меті привернути увагу Європейського Союзу до протестів проти корупції в Сербії.
Як відомо, президент Сербії Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.
Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.
Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.
Нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.
Більше читайте тут: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі.