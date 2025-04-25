Сербські студенти біжать до Брюсселя, щоб привернути увагу ЄС до протестів

Після велопробігу до Франції сербські студенти-протестувальники в п'ятницю, 25 квітня, розпочали нову акцію – майже 2000-кілометровий пробіг до Брюсселя, метою якого є привернути увагу Європейського Союзу до їхньої багатомісячної боротьби проти корупції.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, понад 20 студентів вирушили з північного сербського міста Новий Сад на естафетний "ультрамарафон", який, як очікується, триватиме 18 днів.

Фото: АР

Під оплески сотень людей студенти вирушили до східного хорватського міста Осієк, першої зупинки на своєму шляху.

Фото: АР

Студенти заявили, що вони "не просять порятунку" від ЄС, а "надсилають чітке нагадування Європі: демократичні цінності повинні дотримуватися не тільки в офіційних деклараціях, а й у суспільній свідомості та колективних діях".

Бігуни несуть листа, який, як вони сподіваються, буде прочитаний в інституціях ЄС. Один зі студентів пояснив це бажання, "щоб люди могли дізнатися трохи більше про глибоку політичну та соціальну кризу в Сербії".

Фото: АР

Фото: АР

У вівторок, 15 квітня, близько 80 сербських студентів завершили свою майже двотижневу поїздку на велосипедах до французького Страсбурга, яка мала на меті привернути увагу Європейського Союзу до протестів проти корупції в Сербії.

Як відомо, президент Сербії Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

Нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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