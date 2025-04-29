В Сербии студенты завершили двухнедельную блокаду провластного канала после уступки властей

Сербские студенты вечером 28 апреля прекратили блокаду сербского государственного вещателя РТС, которая длилась две недели, после того как власти решили удовлетворить одно из их требований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Помещение РТС в Белграде было заблокировано в течение 14 дней, в течение которых сотрудники канала могли выходить, но не заходить. В это время канал транслировал меньше программ, чем обычно.

В отдельных случаях сотрудников РТС сопровождали до здания полицейские, что привело к напряженности в отношениях с протестующими студентами.

Протестующие требовали объявить новый конкурс на назначение членов Совета по регулированию электронных СМИ – это независимый государственный орган, который контролирует выполнение сербскими СМИ закона и выдает лицензии на вещание.

Общественные организации и оппозиция часто обвиняют Совет в "регулировании" телеэфира сербских каналов в пользу правящей Сербской прогрессивной партии.

Отмененный по требованию студентов конкурс по избранию членов сербского Совета по регулированию электронных СМИ состоялся в январе, и после него появились многочисленные заявления о фальсификации процесса.

Как известно, президент Сербии Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные смертельным обрушением навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад.

Организаторы студенческих протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве. Студенты сербских университетов и их преподаватели являются ключевой силой демонстраций.

В свою очередь Вучич обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

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