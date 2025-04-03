Германия осуждает решение Трампа ввести масштабные тарифы

В немецком правительстве осудили решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные тарифы, отметив, что это окажет негативное влияние на мировую экономику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение Трампа "в корне ошибочно" и подрывает свободную торговлю во всем мире.

Он предупредил, что все страны "пострадают от этих непродуманных решений".

Шольц подчеркнул, что это "атака на торговую систему, которая создала процветание во всем мире, что само по себе является американским достижением".

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что это "самое разрушительное повышение тарифов за последние 90 лет".

Он также предупредил о потенциально "драматических" последствиях решений президента США.

Хабек указал, что "экономически неправильно" говорить о том, что существующие торговые соглашения "наносят вред США", и призвал страны, выступающие за свободную торговлю, выступить единым фронтом в ответ.

Он отметил, что последствия этих решений повлияют на следующее немецкое правительство и будут иметь последствия "далеко за пределами Германии и Европы".

Министр также рассказал о подготовке ответных мер, отметив, что пока не может показать их или объявить о деталях, но он настаивает, что "там была проделана хорошая работа", чтобы подготовиться к этому моменту.

Он добавил, что надеется, что Трамп сдастся под давлением, но "логическим следствием является то, что он должен почувствовать давление" со стороны Германии, Европы и других стран-единомышленников.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно с почти всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Впоследствии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.