Аварія човна з мігрантами біля берегів Греції: кількість загиблих зросла до семи

Щонайменше семеро людей загинули, зокрема двоє дітей, після того як човен із мігрантами перекинувся біля грецького острова Лесбос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Під час пошуково-рятувальної операції біля північного узбережжя острова Лесбос було виявлено тіла загиблих. Берегова охорона повідомила, що 23 людини були врятовані.

Повідомлялося, що погода в цьому районі була хорошою, і наразі неясно, що стало причиною аварії.

Інформації про загальну кількість людей, які перебували на човні, їхню національність і тип судна, на якому вони пливли, не надходило.

На морі та на суші триває пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь три кораблі берегової охорони, вертоліт ВПС і сусідній катер у пошуках можливих нових жертв.

Раніше повідомляли, що біля острова Лесбос, де тонув човен, виявили тіла чотирьох мігрантів – одного хлопчика, однієї дівчинки і двох жінок.

Нагадаємо, у протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, у ніч проти 20 березня загинула одна людина.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.