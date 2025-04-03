Авария лодки с мигрантами у берегов Греции: количество погибших возросло до семи

По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, после того как лодка с мигрантами перевернулась возле греческого острова Лесбос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Во время поисково-спасательной операции у северного побережья острова Лесбос были обнаружены тела погибших. Береговая охрана сообщила, что 23 человека были спасены.

Сообщалось, что погода в этом районе была хорошей, и пока неясно, что стало причиной аварии.

Информации об общем количестве людей, находившихся на лодке, их национальности и типе судна, на котором они плыли, не поступало.

На море и на суше продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвуют три корабля береговой охраны, вертолет ВВС и соседний катер в поисках возможных новых жертв.

Ранее сообщалось, что возле острова Лесбос, где тонула лодка, обнаружили тела четырех мигрантов – одного мальчика, одной девочки и двух женщин.

Напомним, в проливе Ла-Манш в результате инцидента с лодкой, которая перевозила мигрантов, в ночь на 20 марта погиб один человек.

Как сообщалось, в правительстве Британии предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.