Рубио заявил о "крепких отношениях" с Данией на фоне посягательств США на Гренландию

После встречи государственного секретаря США Марка Рубио и главы датского МИД Ларса Льокке Расмуссена в Госдепе заявили о "крепких отношениях" между США и Данией.

Соответствующий комментарий внешнеполитическое ведомство США предоставило "Европейской правде".

Рубио встретился с Расмуссеном в четверг в Брюсселе на полях заседания министров иностранных дел стран НАТО.

"Госсекретарь Рубио подтвердил прочные отношения между Соединенными Штатами и Королевством Дания", – говорится в комментарии Госдепа.

Руководители дипломатии Дании и США, как отмечается, обсудили увеличение оборонных расходов и "противодействие угрозам НАТО, в частности со стороны России и Китая".

"Они также обсудили текущую координацию усилий по усилению стабильности и безопасности в Европе и обеспечение длительного мира в Украине", – добавили в Государственном департаменте.

Как известно, датское руководство перешло к жесткой реакции на действия и заявления США по Гренландии.

В то же время в США готовятся к различным вариантам действий, в частности у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает, что Гренландия принадлежит Дании, а путь к решению противостояния с США лежит через сотрудничество.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.