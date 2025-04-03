Сербські студенти вирушили до Франції на велосипедах, щоб привернути увагу до протестів

Студенти сербських університетів, які стверджують, що їхня боротьба за справедливість і верховенство права залишається поза увагою, вирушили на велосипедах до французького Страсбурга.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, близько 80 студентів вирушили в четвер, 3 квітня, на велосипедах у багатоденну подорож до Страсбурга, Франція, щоб привернути увагу ЄС до своїх багатомісячних протестів у країні.

Фото: АР

Велосипедисти вирушили до Страсбурга із Нового Сада, де розпочалися масштабні протести прости влади президента країни Александара Вучича після падіння навісу залізничного вокзалу у листопаді минулого року, що забрало життя у 16 людей.

"Ми очікуємо, що хтось нарешті відреагує на ситуацію в Сербії", – заявили студенти.

Студенти проїжджатимуть на велосипедах близько 100-150 кілометрів на день через Угорщину, Словаччину, Австрію та Німеччину, перш ніж дістануться Франції. По дорозі вони планують зупинятися у сербів, які живуть за кордоном, і у своїх однокурсників з ЄС.

За їхніми словами, ця подорож продемонструє "наполегливість і рішучість студентів" і "зробить так, щоб голос почули в усьому світі".

Фото: АР

Як відомо, Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

Більше читайте тут: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі