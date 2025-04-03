Сербские студенты отправились во Францию на велосипедах, чтобы привлечь внимание к протестам

Студенты сербских университетов, которые утверждают, что их борьба за справедливость и верховенство права остается без внимания, отправились на велосипедах во французский Страсбург.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, около 80 студентов отправились в четверг, 3 апреля, на велосипедах в многодневное путешествие в Страсбург, Франция, чтобы привлечь внимание ЕС к своим многомесячным протестам в стране.

Фото: АР

Велосипедисты отправились в Страсбург из Нового Сада, где начались масштабные протесты против власти президента страны Александара Вучича после падения навеса железнодорожного вокзала в ноябре прошлого года, что унесло жизни 16 человек.

"Мы ожидаем, что кто-то наконец отреагирует на ситуацию в Сербии", – заявили студенты.

Студенты будут проезжать на велосипедах около 100-150 километров в день через Венгрию, Словакию, Австрию и Германию, прежде чем доберутся до Франции. По дороге они планируют останавливаться у сербов, которые живут за границей, и у своих однокурсников из ЕС.

По их словам, это путешествие продемонстрирует "настойчивость и решимость студентов" и "сделает так, чтобы голос услышали во всем мире".

Фото: АР

Как известно, Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, приведшая к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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