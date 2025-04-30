У Туреччині заарештували 18 посадовців Стамбула в рамках посилення репресій

Турецький суд заарештував до судового розгляду 18 співробітників муніципалітету Стамбула за звинуваченням у корупції на тлі репресій проти опозиції та ув'язненого мера міста Екрема Імамоглу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Імамоглу, головний політичний суперник президента Таїпа Ердогана, який випереджає його в опитуваннях, був заарештований у березні за звинуваченнями в корупції. Він також звинувачується в допомозі терористичній організації.

Мер заперечує всі звинувачення, а його арешт спричинив найбільші протести за останнє десятиліття, економічні потрясіння та звинувачення у політизації судової влади. Уряд відкидає ці звинувачення і заявляє, що судова влада є незалежною.

Телеканал NTV повідомив, що 34 з 52 осіб, затриманих у вихідні в рамках розслідування, були звільнені з судовими обмеженнями.

Турецькі ЗМІ повідомили в суботу, що влада затримала десятки співробітників муніципалітету Стамбула в рамках розслідування, зосередженого на Імамоглу, розширивши репресії проти опозиції, які почалися наприкінці минулого року.

Серед затриманих – генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату Імамоглу, голова та заступник голови муніципального управління водопостачання та каналізації (ISKI), а також керівник відділу ISKI.

Нагадаємо, в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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