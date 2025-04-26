У Туреччині заарештували до пів сотні людей у справі ув'язненого мера Стамбула

У суботу поліція Стамбула заарештувала 47 осіб під час ранкових рейдів, пов'язаних з розслідуванням корупції, в результаті якого минулого місяця було ув'язнено мера міста, що призвело до найбільших протестів у Туреччині за останні десять років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Серед заарештованих у Стамбулі, сусідній провінції Текірдаг і столиці Анкарі були високопосадовці Стамбульського муніципалітету.

Затримання 19 березня мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, призвело до того, що сотні тисяч людей заполонили вулиці турецьких міст на знак протесту проти того, що багато хто вважає політично мотивованою справою. Уряд наполягає на тому, що судова система Туреччини є незалежною.

У заяві Головної прокуратури Стамбула йдеться про одночасне проведення операцій проти 53 підозрюваних, шестеро з яких залишаються на волі. Обшуки в будинках і на робочих місцях тривають, додали в прокуратурі.

Під час демонстрацій проти ув'язнення Імамоглу і більш широкого відступу від демократії минулого місяця за участь у заборонених акціях протесту було заарештовано понад 2 000 осіб. Багато з них були студентами, але серед затриманих також були журналісти і профспілкові діячі.

Імамоглу, якому також висунуто звинувачення в тероризмі в рамках паралельного розслідування, розпочатого минулого місяця, був висунутий кандидатом у президенти від своєї Республіканської народної партії (CHP), перебуваючи у в'язниці. Вибори мають відбутися у 2028 році, але можуть відбутися раніше.

Справи проти нього, які включають кілька інших, що передували березневим розслідуванням, можуть призвести до того, що йому заборонять займатися політикою.

Газета Cumhuriyet, що підтримує CHP, повідомила, що в суботу були заарештовані заступник генерального секретаря Стамбульського муніципалітету, особистий секретар Імамоглу і керівник міської водопровідної компанії. Гохан Ґунайдін, старший депутат від CHP, заявив, що ці арешти "фактично роблять муніципалітет недієздатним".

Дружина радника Імамоглу також була затримана в суботу. Радник був серед близько 100 заарештованих під час березневої хвилі арештів і досі перебуває у в'язниці.

Демонстрації проти того, що опозиція називає "переворотом 19 березня", тривають, хоча і в менших масштабах. У суботу офіс губернатора Анкари повідомив, що 30 осіб було заарештовано під час протесту напередодні ввечері. Пізніше в суботу CHP мала провести мітинг у середземноморському місті Мерсін.

Партія здобула перемогу на місцевих виборах 2019 року в низці великих міст, отримавши додатковий приріст на минулорічних опитуваннях. У Стамбулі перемога Імамоглу поклала край 25-річному контролю партії Ердогана та її попередників.

Варто зазначити, що в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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