Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики

Україна успішно пройшла скринінг – аналіз законодавства – за розділом "Підприємництво та промислова політика" у рамках підготовки до вступу у ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, пише "Європейська правда".

Офіційний скринінг – перевірка відповідності українського законодавства європейському – за розділом "Підприємництво та промислова політика" проходив 28-29 квітня у Брюсселі. Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців.

Напрацювання України щодо адаптації українського законодавства до норм ЄС презентували заступники міністра економіки Тетяна Бережна і Андрій Телюпа, заступник директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександр Васильчук, а також представники Міносвіти, Державного космічного агентства України, Державної служби геології та надр України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

Під час сесій команда Мінекономіки розповіла про прогрес за такими напрямками як:

Розвиток промислової політики – модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.

Підтримка малого і середнього бізнесу – участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.

Розвиток легкої промисловості – підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.

Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу – гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.

Дерегуляція і цифровізація – спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.

Розвиток соціальної економіки – підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.

Відновлення сталеливарної промисловості – презентація планів з відбудови виробничих потужностей і інтеграції в європейські ланцюги постачання.

Як зазначають, Єврокомісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, – передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

Минулого тижня повідомляли, що завершено скринінг вже половини кластерів.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето. Останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.