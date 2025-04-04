Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим лицом

Президент США Дональд Трамп обнародовал "золотую карту" стоимостью 5 млн долларов со своим изображением, которую могут получить богатые иностранцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Post.

Трамп с гордостью продемонстрировал журналистам на борту своего самолета Air Force One дизайн новой "золотой карты", на которой изображено его лицо.

фото: AFP

Еще в феврале Трамп объявил о планах начать продажу "золотых карт", которые будут предоставлять привилегии иностранцам с "большим карманом". Тогда Трамп говорил, что российские олигархи могут получить право купить такую карту.

"За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это была первая из карт. Вы знаете, что это за карта? Это золотая карта, карта Трампа", – сказал президент США журналистам.

Предложенная Трампом программа "золотой карты" будет предоставлять право на проживание в США лицам, которые инвестируют в страну 5 млн долларов.

Трамп утверждал, что он стал первым покупателем карты, и пояснил, что она, вероятно, "выйдет менее чем через две недели".

В основе системы "золотых карт" лежит обновление визовой программы EB-5, которая предоставляет иностранным гражданам, инвестировавшим в США около 1 миллиона долларов, возможность получить грин-карту, которая отличается от визы тем, что позволяет постоянное проживание и открывает путь к получению гражданства.

В отличие от определенных виз, которые привязывают иностранцев к конкретным рабочим местам, грин-карты дают мигрантам гибкость в выборе места работы.

Инициатива "золотой карты", объявленная как часть более широкой реформы иммиграционной системы, свидетельствует о том, что президент США сосредотачивается на иммиграции, ориентированной на инвестиции. Сторонники утверждают, что это может принести значительный капитал в США, тогда как критики говорят, что приоритетом должно стать привлечение квалифицированных талантов.

Напомним, Испания в прошлом году решила, что отменит программу по выдаче "золотых виз", предоставляющую право на проживание иностранцам, которые делают крупные инвестиции в недвижимость.