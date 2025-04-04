Колишній "володар Молдови" у міжнародному розшуку також за крадіжку особистих даних – поліція

Молдовського олігарха Влада Плахотнюка, який перебуває у розшуку "Інтерполу" за запитом Молдови, також розшукує неназвана країна через розслідування проти нього за крадіжку особистості.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такі деталі розкрив очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцану у програмі Jurnal TV.

Чернеуцану повідомив, що іноземні колеги передали інформацію про те, що Плахотнюка поданий у розшук неназваною країною за крадіжку особистих даних.

За його словами, від французьких колег надійшла інформація про те, що хтось шукав дані про Плахотнюка. "Ми спрямували запит в Емірати (ОАЕ) та ще дві країни. На наш великий подив, одна з країн відповіла, що причиною запиту стало фото Плахотнюка, якого там розшукують за крадіжку особистих даних двох людей", – сказав очільник поліції.

Він пояснив, що не може назвати цю країну, щоб не зашкодити слідству, але уточнив, що йдеться не про Мексику.

Плахотнюк, втративши владу, втік з Молдови у липні 2019 року. У Молдові на нього видали ордери на арешт за трьома кримінальними провадженнями. Зокрема, Плахотнюка звинувачують у співучасті в "крадіжці мільярда" з молдовських банків разом з Іланом Шором.

У жовтні 2022 року США запровадили санкції проти Плахотнюка, лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".

У лютому 2025 року "Інтерпол" оголосив Плахотнюка у розшук.

Нещодавно стало відомо, що Плахотнюк має навіть три іноземні громадянства, на додачу до громадянства рідної країни – російське, румунське та мексиканське. За словами Віорела Чернеуцану, олігарха розшукують за усіма прізвищами у його документах, про які відомо.

За даними, які отримали молдовські ЗМІ, мексиканський паспорт Плахотнюка є фальсифікатом – там він на 10 років "молодший" і зветься Віто Пересом Гонсалесом.