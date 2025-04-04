Молдовского олигарха Влада Плахотнюка, который находится в розыске "Интерпола" по запросу Молдовы, также разыскивает неназванная страна из-за расследования против него за кражу личности.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такие детали раскрыл глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцану в программе Jurnal TV.

Чернеуцану сообщил, что иностранные коллеги передали информацию о том, что Плахотнюк подан в розыск неназванной страной за кражу личных данных.

По его словам, от французских коллег поступила информация о том, что кто-то искал данные о Плахотнюке. "Мы направили запрос в Эмираты (ОАЭ) и еще две страны. К нашему большому удивлению, одна из стран ответила, что причиной запроса стало фото Плахотнюка, которого там разыскивают за кражу личных данных двух людей", – сказал глава полиции.

Он пояснил, что не может назвать эту страну, чтобы не навредить следствию, но уточнил, что речь идет не о Мексике.

Плахотнюк, потеряв власть, сбежал из Молдовы в июле 2019 года. В Молдове на него выдали ордера на арест по трем уголовным производствам. В частности, Плахотнюка обвиняют в соучастии в "краже миллиарда" из молдовских банков вместе с Иланом Шором.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".

В феврале 2025 года "Интерпол" объявил Плахотнюка в розыск.

Недавно стало известно, что Плахотнюк имеет даже три иностранных гражданства, в дополнение к гражданству родной страны – российское, румынское и мексиканское. По словам Виорела Чернеуцану, олигарха разыскивают по всем фамилиям в его документах, о которых известно.

По данным, которые получили молдовские СМИ, мексиканский паспорт Плахотнюка является фальшивым – там он на 10 лет "моложе" и называется Вито Пересом Гонсалесом.