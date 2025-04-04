Глава МЗС Британії відчуває впевненість, що США віддані НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що відчуває впевненість у відданості Сполучених Штатів НАТО, незважаючи на побоювання, що адміністрація Дональда Трампа може скоротити свою оборонну присутність в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву британського міністра наводить dpa.

Він згадав слова держсекретаря Марко Рубіо, який напередодні запевнив, що Трамп залишається відданим НАТО.

"Я думаю, що було важливо почути від держсекретаря Рубіо, що американці з нами. Вони продовжують бути відданими НАТО і продовжують розуміти важливість НАТО як парасольки безпеки в євроатлантичному регіоні", – сказав Леммі.

Напередодні Рубіо заявив, що США лишаються у складі НАТО.

Він також заявляв, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

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